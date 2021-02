Ősszel jön a Final Fantasy XIV: Endwalker expanzió, ami behozza a Sage Jobot is

Folytatódik a Final Fantasy XIV bővülése, ugyanis a Square Enix bemutatta az Endwalker kiegészítőt, amihez egészen konkrétan kaptunk vadonatúj trailereket, egy kazal információt, és egy bétadátumot is.

A komplett megjelenés 2021 őszére várható, ezáltal pedig két új Job kerül be a programba: egyrészt a Sage, amely egyfajta healerként tudható be, a másikról viszont még nem rántották le a leplet. Rengeteg új tartalom vár ránk, például új dungeonök, egy új Tribe (Arkasodara),PS5-ön indulni fog egy nyílt béta is, ami április 13-án várható az 5.5-ös patch társaságában. Maga a kiegészítő természetesen minden platformra meg fog jelenni, azaz PC-re, Mac-re, PS4-re és PS5-re is.

