Ősszel érkezhet a Cyber Shadow, sztori trailert is kaptunk hozzá

A Yacht Club Games munkatársai bejelentették, hogy terveik szerint még az idén ősszel megmutatják, hogy a Shovel Knight mellett bizony másra is képesek, lévén akkor érkezhet Cyber Shadow címre keresztelt legújabb alkotásuk.

Ehhez kaptunk most egy friss kedvcsinálót, aminek jóvoltából megtudtuk, hogy a csapat egy hangyányit sem szeretett volna szakítani hagyományaival, ezáltal ismét egy minden téren régi vágású platformert kapunk tőlünk, mely képes lesz visszavezetni minket a kilencvenes évek elejére.Méghozzá makulátlanul, ezáltal miközben érezhető a Shovel Knight hatása, olyan nevek ugrottak be a látnivaló során, mint a Sonic vagy a Contra egy-egy őrült pillanata. Mutatjuk is a videót, érdemes vetni rá egy pillantást!

Nézd nagyban ezt a videót!