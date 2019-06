Összefogott a Sony, a Microsoft és a Nintendo, hogy Trump ne tegye tönkre a játékipart

Amikor a videojáték-piacon lévő három legnagyobb játékos, a Microsoft, a Nintendo és a Sony fog össze, akkor már tudni lehet, hogy valami nagyon nincs rendben, így természetesen jó indokuk van, hogy miért veszik fel vállt vállnak vetve a harcot.

A három nagyvállalat ugyanis egy hétoldalas levelet fogalmazott meg a Trump-adminisztráció irányába, miszerint gondolják át a Kínára vonatkozó díjszabás ideákat, különben roppant mód alááshatják a játékipart.Jelenleg Amerika 25%-os vámszabást jegyez a Kínából beáramló, 250 milliárd dollár értékű árucikkek összességére, azonban míg ez az USA számára egy kedvező érték, addig a másik fél nem igazán jön ki jól belőle, ezért lenne létfontosságú Kína számára, hogy megalkudjanak. Ennek ellenére, ha nem sikerül kiegyezésre jutni, akkor Trump készen áll rá , hogy a további, körülbelül 350 milliárd dollár értékkel megegyező kínai árukra is adót vessen ki, ami az ország gazdaságára óriási csapást jelentene.Bár Trump alapvetően nyitott lenne rá, hogy kiegyezzenek egy 10%-os adószabásban, azonban ha ez nem következik be, az megannyi piacot földhöz vágna, köztük a videojáték-ipart is. Ezzel ugyanis Kínától nagy valószínűséggel nem folyna be túlzottan nagy bevétel, ami hatalmas piac, ráadásul ezzel megannyi alkalmazott jövőjét is veszélybe helyezik. Az meg már csak hab a tortán, hogy a fogyasztók, és úgy mindent összevetve maguk a játékok is brutálisan megéreznék az egészet.Trump szombaton fog találkozni Kína elnökével, ahol megvitatják ezeket a témaköröket, és nagy valószínűséggel