Összeáll az ASRock és a SAPPHIRE

Az ASRock itthon is egy igen kedvelt márka, mely főként az alaplapjairól híres, amiket több riválisukhoz képest jóval barátibb áron kínálnak, nemrég pedig egy érdekes bejelentést tettek, amiben egy másik nagy technológiai óriás neve is szerepel.

A vállalat és a grafikus kártyák piacáról ismert SAPPHIRE ugyanis stratégiai partnerséget kötött, melynek célja az, hogy a vásárlók még jobb áron még jobb teljesítményhez jussanak. A megállapodás részletei nem ismertek, így azt sem tudni pontosan, hogy ez a termékeknél milyen formában jelenik majd meg.A közleményben azt ígérik, hogy a két óriás közösen fog nagy teljesítményű alaplapokat és VGA kártyákat fejleszteni. Érdekesség lehet, hogy a SAPPHIRE csak AMD kártyákkal foglalkozik, míg az ASRock az AMD és az Intel chipkészleteit is szép számmal használja és termékeik természetesen az NVIDIA fejlesztéseket is támogatják. Néhány friss BIOS-frissítés alkalmával pedig arról számoltak be a felhasználók, hogy SAPPHIRE VGA esetében a gép indulásakor már egy ASRock+SAPPHIRE logó várja őket.