Ősi Sith-nagyurakkal vettük volna fel a harcot a Star Wars: Knights of the Old Republic III-ban

A Star Wars Jedi: Fallen Order történetét is jegyző Chris Avellone leült a VG24/7 munkatársaival egy interjúra , melynek keretében igen izgalmas információkat hintett el a soha el nem készült Knights of the Old Republic III-ról.

Avellone elmondása szerint amint befejezték a második részt, nekiálltak felvázolni a harmadik epizódót, merthogy mindig is trilógiaként képzelték el a KOTOR-szériát, és igazából már a második felvonás során is próbálták sejtetni, hogy Darth Revan mit is machinált a háttérben, akinek volt egyébként egy mesteri terve, amit végig szövögetett.A harmadik epizódban a játékosnak Darth Revan után kellett volna erednie, és. Bár brutális erővel bírnak a szóban forgó Sith-ek, a koncepció szerint folyamatosan ismertük volna meg ezeket az - Avellone fogalmazásában - szörnyetegeket, a hátterüket, a gondolkodásukat, az erejüket, és a többi.Szemtanúi lettünk volna annak, hogy milyen nyomot is hagytak ezek a Sith-nagyurak az általuk uralt csillagrendszer-csoportokon, ez pedig Avellone szerint egy epikus lezárása lett volna a trilógiának, de egész egyszerűen nem volt rá lehetőségük, hogy befejezzék. Amikor arról kérdezték az írót, hogy miért nem valósult meg végül ez a projekt, felsorolt pár teóriát, de személy szerint