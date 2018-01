Ósdi floppy meghajtó? Régi szkenner? Ezek nem limlomok, hanem egy komplett zenekar!

A CNET magazin munkatársai hívták fel a figyelmünket egy igencsak különleges lengyel művészemberre, név szerint Pawel Zadrozniakra, aki bár nem tegnap kezdte különös szenvedélyét, azonban hozzánk csak most jutott el hardverekhez kapcsolódó őrülete.

Pawel ugyanis egyrészt megszállottan gyűjti az ósdi hardvereket, számára egy floppy meghajtó vagy egy szkenner nem szemét, hanem egy hatalmas gépi zenekar újabb alkotóeleme, lévén Pawel azon túl, hogy gyűjti ezeket az ócskaságokat, elképesztően ügyes programozó, mindemellett pedig nagyszerű zenei tehetséggel is meg van áldva.Mi sem bizonyítja ezt jobban más, mint Pawel videói, emberünk ugyanis egy saját fejlesztésű programmal és néhány őskori számítógépes hardverrel összehozta The Floppotron nevű zenekarát, amiben ezeknekHogy Pawel milyen nagyszerűen tolja a gépi muzsikát, arról magad is meggyőződhetsz az alábbiakban, de érdemes ellátogatni emberünk Youtube csatornájára, ahol további ismert dalalmok feldolgozását találhatjuk meg a gépek előadásában.

Nézd nagyban ezt a videót!