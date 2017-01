Oscar-díjas író készíti a The Division filmadaptációját

Habár az Assassin's Creed elég csúfos mellényúlás volt, a Ubisoft azonban nem adja fel azt, hogy sorozataikból filmadaptációk készülhessenek, így a soron következő delikvens a The Division lesz, amelynek forgatókönyvét egy igazán ismert és elismert író készíti.

A legfrissebb hírek szerint ugyanis a Ubisoft Motion Pictures csapataarra, hogy írja és rendezze - utóbbit bizonyára csak kisegítő jelleggel - a The Division mozifilmet.Stephen egyébiránt, de a Syriana miatt is jelölték, amelyet szintén ő írt és rendezett egyben. A The Division filmben egyébiránt rajta kívül színészként a korábbi hírek szerint Jake Gyllenhaal és Jessica Chastain tűnnek majd fel.Gaghan egyébiránt szoros kapcsolatot ápol a játékvilággal, így többek között például, ami egy kicsit inkább belerondít a fentiekbe, mintsem boldogsággal töltene el minket.