Közeleg a The Game Awards 2021, és Geoff Keighley mindent megtesz annak érdekében, hogy felkorbácsolja a kedélyeket - a producer és műsorvezető imádja a játékokkal és az évente megrendezett műsorokkal kapcsolatos hype-ot felépíteni, és úgy tűnik, hogy a 2021-es díjátadóval mindent belead.

Az alant megtalálható trailer tegnap debütált, ami kellő mértékben meghozza az ember hangulatát a rendezvényhez., úgyhogy már csak ezért is érdemes megnézni!A The Game Awards idén nagyszabású bemutató lesz, a jelek szerint 40-50 játékkal, valamilyen formában. Mindez a díjátadón kívül, amelynek jelöltjeit még ezen a héten bejelentik. December 9-én esedékes az esemény, most pedig következzen az említett hype videó:

