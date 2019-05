A Frogwares és a Bigben Interactive bejelentették, hogy a Lovecraft őrült világába kalauzoló The Sinking City keretein belül a halálos divat is kimagasló szerepet játszik majd főhősünk megjelenésének tekintetében.

Az Oakmont városába repítő The Sinking City az 1920-as években játszódik, ennek megfelelően pedig Charles W. Reed oldalán a kornak megfelelő, de még így is őrült ruhakölteményekben csaphatunk bele a küldetésekbe, ígyBár biztosan nem emiatt jön majd meg a kedved a The Sinking City kipróbálásához, azonban ha szeretnéd a gyűjteményedben tudni, június 27-én PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is megjelenhet majd.

