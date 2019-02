Nagyon menő kabátot dob piacra hamarosan a Volante Design csapata, akik aktuális termékükkel kifejezetten a Devil May Cry 5 rajongóit szeretnék megcélozni - noha az 500 dolláros árcédula miatt nem kizárt, hogy ez nem sikerül.

A Son of Sparda névre keresztelt bőrkabát márpedig nagyon jól néz ki, több formájában is hordható, kifordítható, átalakítható, és akárhogyan is viseljük, nagyon menők leszünk benne - legalábbis egy cosplayer találkozón mindenképpen.Ha neked is mindig az volt az álmod, hogy Danténak öltözz a mindennapokban, ez a kabát garantáltan az első lépésed lehet a célodhoz, de inkább beszéljen helyettünk az alábbi videó:

Nézd nagyban ezt a videót!