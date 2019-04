Őrületes hentelés a World War Z utolsó előzetesében

Mivel már csak pár nap választ el minket a World War Z játékadaptációjának megjelenésétől, így gyakorlatilag menetrendszerűen berobogott még a végső kedvcsinálóként szolgáló launch trailer.

Az utolsó előzetes távolról sem árul zsákbamacskát, a játék pontosan azon aspektusát helyezi előtérbe, amit egyébiránt várunk is tőle:. Ha esetleg a Days Gone a zombis téma drámai oldalát fogja elővenni, jó hír, hogy lesz olyan cím is, ami meg feszültséglevezetésre lesz tökéletes.A Saber Interactive gondozásában készülő World War Z egészen konkrétan április 16-án jön, célplatformként pedig PlayStation 4, Xbox One és PC lett megjelölve, utóbbira az Epic Games Store exkluzivitásában jön. Várjuk!

