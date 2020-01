Őrület: tényleg indul a Power Rangers: Battle for the Grid esport ligája

Most azonban ránk cáfoltak, hiszen kiderült, hogy az nWay fejlesztőcsapat partnerkapcsolatba lépett a Hasbróval és a Lionsgate-tel, hogy, aminek az első felvonása most hétvégén van.Ezenfelül olyan neves bajnokságsorozatokon is jelen lesz a játék, mint például az EVO 2020, azonban egyelőre nincs pontos díjazás megnevezve. Annak ellenére, hogy maga a játék finoman szólva sem sikerült túlzottan jól, tagadhatatlan, hogy van egy keménymag, akik nyúzzák a kérdéses alkotást, úgyhogy közönsége egészen biztosan lesz.