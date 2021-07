Őrület: egy speedrunner bekötött szemmel játszotta végig a Sekiro: Shadows Die Twice-t!

Megszoktuk már, hogy a speedrunnerek körében egész egyszerűen nincs lehetetlen, azonban amit az alábbi úriember végrehajtott, az több mint áll leejtős - emberünk ugyanis bekötött szemmel vitte végig a Sekiro: Shadows Die Twice -t.

Mitchriz, egy ismert streamer mindössze 4 óra 35 perc és 13 másodperc alatt vitte végig a sztorit. Joggal merül fel a kérdés, hogy ha be volt kötve a szeme, akkor mégis honnan tudta, mit kell csinálni, azonban Mitchriz végig a hangok alapján tájékozódott. Ez alapvetően Mitchriz érdeme is, viszont ne feledjük, hogy nagy tisztelet jár a FromSoftware-nek is, hogy ennyire precíz audio munkát tettek le az asztalra.Nyilván voltak bakik a végigjátszás során, de valljuk be, a legkisebb mértékben sem nevezhető ez gondnak. Itt megleshetitek a komplett streamet:

