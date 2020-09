Origins címen jön a No Man's Sky következő frissítése a jövő hét folyamán

Egyszerűen megállíthatatlan a Hello Games, ha a No Man's Sky tartalmi frissítéseiről van szó, mert most például bejelentették Sean Murray-ék, hogy a jövő héten már érkezik is a következő nagy expanzió, amit Origins cím alatt várhatunk.

Nagyon keveset osztottak még erről az állítólagos nagy frissítésről, viszont a fejlesztők úgy jellemzik, hogy. A Foundation és a Beyond update-ekhez hasonlították kaliberben, amik szintén alaposan megreformálták az alkotást, úgyhogy van okunk bizakodni, hogy megint egy jókorát fejlődik a program.Rengeteg kisebb-nagyobb frissítés jött már a szoftverhez, és továbbra is úgy vagyunk vele, hogy elképesztő látni azt a mértékű szeretetet, amit a fejlesztők mutatnak a No Man's Sky felé - reméljük, az Origins méltó lesz az eddigiekhez.