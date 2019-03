Óriásit fog frissülni a No Man's Sky többjátékos szekciója hamarosan

A Hello Games főnixszerű felemelkedése olyan ritka a játékiparban, mint a fehér holló, hiszen sikerült megszerettetniük a folytonos tartalmi frissítéseken keresztül az emberekkel a No Man's Sky-t, és még mindig jön hozzá a kontent.

Most nyáron jön a Beyond névre hallgató gigaupdate, amely három fő komponensből fog állni: egyrészt a No Man's Sky Online-ból, ami Sean Murray, a játék atyaúristene elmondása alapján drasztikus változtatásokat hoz az alkotás többjátékos szekciójába, és bár bőségesen gyarapodni fog ez által az online részleg, nem lesz a No Man's Sky-ból MMO. TovábbáAzt még nem tudjuk, mi a másik két összetevője a Beyond frissítésnek, viszont az elkövetkezendő hetekben ezekről is többet megtudunk. Murray hozzátette, hogy a No Man's Sky Online olyan módokon fogja összerántani a játékosokat, amire korábban még nem volt példa a játék történetében. Várjuk, nagyon várjuk!

