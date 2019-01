Óriási változtatás jött a Fortnite Save the World módjának loot boxaihoz

Sokszor hajlamosak vagyunk elfeledni, hogy egyébként a Fortnite nemcsak a battle royale módozatból áll, hanem bizony van itt nekünk egy kooperatív PvE részlegünk is, a Save the World, amit azért néhanapján frissítenek az Epic Games-es srácok.

Érkeznek ugyanis az X-Ray lámák, amik az eddigi V-Buck lámáktól (így hívják a játékban a loot boxokat) abban különböznek, hogy, viszont ebből a fajta "Kinder tojásból" naponta csak egyet vásárolhatunk.Természetesen továbbra is tudunk a játékon belül szerezni ehhez szükséges valutát, így nem feltétlenül kell a tárcánkhoz nyúlni, illetve nem lesz rá módunk, hogy több V-Buck lámára ruházzunk be egyszerre. Ez a változtatás egyértelműen óriási előrelépés a Save the World számára, így vélhetőleg nem kevesen fognak visszatérni a játék ezen részéhez az elkövetkezendő időszakban.