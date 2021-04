Óriási siker PC-n is a Death Stranding

Először PS4-en aratott nagyot Hideo Kojima agymenése, a Death Stranding , majd PC-n is hatalmas sikerekre tett szert, ugyanis a legfrissebb értesülések szerint nem kevesebbet kaszált a kiadó a címen, mint 27 millió dollárt.

A PC-s verzió kiadója ugyebár az 505 Games volt, akiknek az anyavállalata, a Digital Bros most osztotta meg az éves pénzügyi jelentésüket, és ebből derült ki a fentebb írt bevételi összeg. 2020. december 31-éig bezárólag húzott be ennyit Kojima-san alkotása, de azt nem tudni, hogy azóta mennyit nőtt az összeg.Ebből fakadóan tehát nincs miért meglepődni azon, hogy érkeznek az exkluzív címek PC-re is, tekintve hogy ezzel csak jól jár mindenki - a fejlesztők, a kiadók, és természetesen maguk a felhasználók is.