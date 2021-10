Óriási siker lett a Sony Play at Home kezdeményezése

az ingyenes játékokat több mint 60 millió alkalommal töltötték le. A PlayStation elnöke és vezérigazgatója, Jim Ryan bejelentette, hogy borzasztóan nagy sikernek örvendett a Play at Home kezdeményezés a játékosok körében, lévén elmondták a GamesIndustry munkatársainak, hogy

A Sony ugyebár úgy határozott, hogy ingyenes játékokat kínálnak majd a közönség számára a pandémia alatt, hogy ebben a formában is segítség az emberek mentális jóllétét, miközben odakint tombol a koronavírus-járvány. Két alkalommal tette meg ezt a gesztust a stúdió, a vírus két nagy hullámában.Olyan játékokra csaphattak le a kezdeményezés keretein belül az emberek, mint a Ratchet & Clank, az Uncharted: The Nathan Drake Collection és a Horizon Zero Dawn. Utóbbi zárta a sort most áprilisban, habár elég sanszos, ha lesz még karantén, akkor megint bérmentve adják majd néhány játékukat.