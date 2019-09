Óriási projekteket szellőztetett meg a Mass Effect fejlesztőcsapata

Valljuk be, mostanában senkinek nincs nagyon a szívében a BioWare, főleg miután láttuk, amit az Anthemmel leműveltek, ennek ellenére Casey Hudson egy blogposztban óriási dolgokat szellőztetett meg.

A BioWare fejesét szó szerint idézve "több nagy projekt" van készülőben, viszont ezek egyelőre szupertitkosak. Annyit azért megosztott velünk, hogy az egyik projekthez kapcsolódóan Edmontonban gyűlik egyre nagyobb csapat, és, ergo egészen biztos - no meg értelemszerű is - hogy az egyik ezek közül ez lesz.Hogy mi lehet a titokzatos többi játék? Megtippelni sem tudnánk, de nem vagyunk benne biztosak, hogy akár egy új Mass Effect miatt is akár izgatottak tudnánk lenni, amikor látjuk, hogy évek óta szenved a BioWare.