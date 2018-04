Óriási játékbejelentések várhatók a horvát Reboot Develop expón áprilisban

Bár a gamescom magasan Európa legnagyobb videojátékos eseményévé nőtte ki magát az elmúlt években, azonban a szervezők bejelentései szerint érdemes lesz odafigyelni idén a horvátországi Dubrovnikban megrendezésre kerülő Reboot Develop expóra is.

A kérdéses esemény április 19-től 21-ig kerül megrendezésre, a szervezők célja pedig az, hogy az expót Európa legfontosabb gamer rendezvényévé tegyék, ezáltal idén megannyi nívós vendég ésA Reboot Develop 2018-on ugyanis ott lesz a Croteam, a Platinum Games, a Warhorse Studios, a Ninja Theory, az Obsidian Entertainment, a Housemarque, a Tequila Works és még a Double Fine Productions is, sőt mi több, az Assassin's Creed alkotójaként megismert Patrice Desilets is ellátogat a helyszínre, hogy ott legújabb játékát, az Ancestors: The Humankind Odyssey-t prezentálja. Kíváncsian várjuk, mi lesz ebből jövő héten!