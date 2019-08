Óriási frissítést kapott Uprising címmel a Neverwinter MMO

Már-már elfelejtettük, hogy a Cryptic Studios által fejlesztett Neverwinter MMO is aktív fejlesztési fázisban van még, de a csapat most emlékeztetett minket a dologra, méghozzá egy jelentős frissítéssel.

Megérkezett ugyanis - egyelőre csak PC-re - az Uprising címre keresztelt kiegészítő, aminek részeként, így érkezett például Gith képében egy vadonatúj játszható faj - mint pszionikus harcos -, de rengeteg új játékelemmel is bővültek az alapok, ezáltal például jött egy 10 főt támogató dungeon, ami még a veterán játékosok számára is óriási móka lehet. Neverwinter : Uprising egyébiránt PS4-re és Xbox One-ra is megjelenhet majd, de a konzolos tábornak sajnos október 1-ig várnia kell még rá. Addig is itt egy kis kedvcsináló hozzá:

