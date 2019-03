Az Arc System Works bejelentette, hogy nem hagyja friss tartalmak nélkül a BlazBlue: Cross Tag Battle rajongóit, lévén májusban egy óriási frissítéssel gazdagodik a verekedős játék, ami újabb karaktereket is tartogat majd nekünk.

Az 1.5-ös frissítéssel összesen négy új bunyóst kap az alkotás, így érkezik Seth az Under Night In-Birth-ből, Teddy a Persona 4 Arena-ból, Naoto Kurogane a BlazBlue: Central Fiction-ből és Heart Aino az Arcana Hearts 3-ból.Utóbbi újonc egyébiránt már egy kedvcsinálóval is gazdagodott, így amennyiben ismerkednél vele, pörgesd le a felvételt, hiszen biztosan a többiekről is kapunk majd efféle bemutatót a jövőben.

Nézd nagyban ezt a videót!