Óriási frissítések várnak az Elite: Dangerousre, jönnek végre a flottaszállító anyahajók

A Lavecon expó keretein belül az Elite: Dangerous fejlesztői megvillantották, hogy milyen irányba fog tendálni a játék a 2019-es év hátralévő részében, ugyanis szeptemberben és decemberben várható egy-egy óriásfrissítés.

A szeptemberi update által egy sokkalta barátibb kezdet fogadja majd a frissen betévedő játékosokat, például kapásból egy pofás kis hajóról indul az élmény, és a játék egyes mechanikái is sokkal természetesebben fognak szembejönni. Minden platformon fel fog bukkanni egy új pénznem is, az Arx, amit egyaránt lehet a játékon belül megszerezni, illetve valódi valutával is zsákolhatunk be belőle - ennek működéséről a szeptemberhez közeledvén egyre többet fogunk megtudni.Ami viszont még ennél is izgalmasabb, az a decemberi kontent. Már. Értelemszerűen egy mozgó bázisról van szó, amit a játékosok magukénak tudhatnak, ahol a hajóinkkal újra tudunk tankolni, a készleteinket feltölthetjük és újraéledhetünk. Erről is majd a decemberhez közeledve tudunk meg többet, azonban egy kis teaserünk már van hozzá:

