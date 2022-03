Aligha marad következmények nélkül az Amazon bődületes bakija, amint ugyanis kiderült, az internetes áruház a világ másik felén, az óceán túloldalán egy teljes héttel a megjelenés előtt elkezdte kiküldeni a Gran Turismo 7 -et az előrendelőknek.

Ennek köszönhetően, sokan már most több órát raktak bele a Polyphony Digital nagyszerű autóversenyzős játékába, amit többen is megerősítettek a nagyvilág számára a Redditen keresztül, sőt képekkel bizonyították igazukat.Noha a fizikai példányoknál gyakran előfordul, hogy egy nappal előbb kiérkeznek az előrendelőkhöz, de az egy hetes megelőlegezés már túlzásnak tekinthető, pláne annak fényében, hogy már el is kezdtek szivárogni róla a spoileres videók.