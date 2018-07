Operation Liberty Strike címmel újabb event indult a Call of Duty WWII-ben

A Sledgehammer Games és az Activision egy újabb közelgő Call of Duty WWII eventről rántották le a leplet a minap, mely Operation Liberty Strike név alatt Amerika közelgő születésnapja előtt igyekszik majd tisztelegni egy kicsit.

Az esemény legnagyobb érdekessége, hogy, melyek között az új Push Dagger közelharci eszköz mellett megtalálhatjuk a ZK-383-at, a De Lisle távcsöves puskát és az AVS-36-ot, mely az SVT-40-es teljesen automatikus változata lesz.Az új ölő alkalmatosságok mellett az event visszahozza a One Shot és a Hardcore Ricochet játékmódokat, de érkezik vele egy új közösségi kihívás is, melynek teljesítésével az M1 Garand és az M1911 fegyverekhez is begyűjthetünk egy-egy exkluzív variánst.Az Operation Liberty Strike event egyébiránt már elérhető a Call of Duty WWII részeként, és egészen július 24-ig várja a rajongókat.

Nézd nagyban ezt a videót!