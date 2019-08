Operation Ember Rise névvel jöhet a Rainbow Six: Siege következő szezonja

Rainbow Six: Siege jelenleg az Operation Phantom Sight szezonon belül tengeti mindennapjait, azonban hamarosan beköszönt a friss évad, ami kapcsán most szivárgások árulkodnak.

Egy híres Rainbow Six: Siege leaker, Komora tette közzé a ResetEra felületén, hogy a Year 4 harmadik szezonja Operation Ember Rise néven fog futni, sőt mi több, még a negyedik évad kapcsán is elhintett egy apróságot, miszerint, ergo nagy valószínűséggel egy hozzá hasonló képességgel bíró operátor van kilátásban.Komora korábban Mozzie és Gridlock adatait is sikeresen kiszivárogtatta, így nincs okunk feltételezni, hogy ezúttal tévedne, de azért várjuk meg a Ubisoft hivatalos bejelentését ezzel kapcsolatosan.