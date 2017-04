Öntisztítós hűtővel bővít az Enermax

Az Enermax itthon nem tartozik a nevesebb márkák közé, kínálatukban főként házakat, tápegységeket és hűtéseket találunk, tavaly pedig beszámoltunk már nektek a vállalat egyik új fejlesztéséről, mely a ventilátorokon megálló porral kapcsolatos.

Akkor a D.F.VEGAS széria mutatkozott be, nemrég pedig megérkezett az utód, hiszen bemutatták az Enermax D.F. STORM 3500RPM névre keresztelt újdonságot. Az új venti kapcsán ismét azemelhetjük ki, melynek lényege, hogy a gép beindítása után az első 10 másodpercben teljes fordulaton, ellentétes irányban pörgeti a hűtőt.Persze azért néha manuális tisztításra is szükség lehet, de ettől függetlenül remek ventilátorról beszélhetünk, mely nevéből adódóan akár 3500RPM-re is képes. A 12 centiméteres méretnek hála minden házban elfér, az egyetlen negatívum az, hogy csak decemberben kerül piacra, így az idei nyár melegénél nem segíthet.