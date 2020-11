Online móddal jöhet a Resident Evil Village, PC-re is érkezhet a Monster Hunter Rise?

Ordenáré nagy hackertámadás ment végbe a Capcommal szemben, ami során az ügyfelek számos adata veszélybe kerülhetett (a bankkártya adatok kivételével), viszont ezenfelül sikerült még adatokat kiszivárogtatni a közelgő Resident Evil Village -ből.

Az értesülések alapján 2021 áprilisában jelenhet meg a nyolcadik, számozott Resident Evil-játék, aminek nem mellesleg lesz egy online szekciója is - erre Dominion néven hivatkoznak. Hogy ez pontosan mi lehet, az kérdéses, de kétséges, hogy valami akció tematikájú multis móka lenne.Sőt, az eredetileg Switch-exkluzívként beharangozott Monster Hunter Rise is kiszivárgott, hogy a későbbiekben jön majd PC-re, sőt mi több, a stúdió még egy új PvP shooteren is dolgozik, ami a Shield kódnéven fut egyelőre. Utóbbiból 2021 szeptemberében várhatunk egy demó verziót.