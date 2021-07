Öngyilkos osztag 2-es crossoverrel gyarapodik a Fortnite

Hamarosan debütál a mozikban az Öngyilkos osztag 2, avagy a James Gunn által megálmodott Öngyilkos osztag-film, ennek apropóján pedig a Fortnite -ban is lesz egy kis event az alkotáshoz kapcsolódóan.

Maga Idris Elba, avagy a filmbeli Bloodsport megformálója jelentette be, hogy a karaktere bekerül az Epic Games battle royale játékába. Már kaptunk is néhány snittet arról, hogy Bloodsport hogyan fog festeni a Fortnite -ban, viszont várhatóan majd a mai nap során villantanak többet az alkotók a szóban forgó eventről.Nem újkeletű, hogy a DC karakterei napvilágot látnak a Fortnite világában, hiszen anno Batman, Joker és a kompániájuk egyes tagjai is ellátogattak a szigetre, és most úgy fest, hogy egy kis promóció gyanánt Bloodsport is megjelenik.