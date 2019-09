One Piece: Pirate Warriors 4 sem maradt friss kedvcsináló nélkül a Tokióban a mai napon rajtoló TGS 2019 alkalmából, a Bandai Namco ugyanis egy kifejezetten látványos trailert mutatott be az alkotáshoz.

A kedvcsinálón az alkotás legalapvetőbb játékeleme, a harc kapta a központi szerepet, így több karaktert is szemügyre vehetünk a nagy bunyók során, élükön Carrottal, és néhány meglepő pillanattal, de nem spoilerezünk, inkább nézzétek meg ti magatok, tényleg érdemes.Ha megtetszett a látvány, a One Piece: Pirate Warriors 4 PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is, de pontos dátumot egyelőre még nem kaptunk hozzá.

Nézd nagyban ezt a videót!