Once Upon A Time In Roswell cím alatt folytatódik a The Peterson Case című horrorjáték

A tiny Build Games bejelentette, hogy ők gondozzák majd kiadóként a Quarter Circle Games horrorjátékát, mely The Peterson Case címmel már tavaly bemutatkozott , azonban az elmúlt hónapokban történt némi változás körülötte.

A legnagyobb a címmódosítás lett, hiszen az alkotás már Once Upon A Time In Roswell név alatt készülődik a háttérben, de az alapok azért nem sokat változtak, így még mindig egy belső nézetes pszichológia horrorjátékról van szó, mely, a főszerepben a Peterson család mindmáig rejtélyes esetével a főszerepben.A névmódosítás örömére a csapat egyébiránt egy friss kedvcsinálót is bemutatott a jövő év végén érkező Once Upon A Time In Roswell -ről, mely a képsorok alapján kifejezetten ígéretesnek tűnik.