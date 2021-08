Önálló kiadást kap a Ghost of Tsushima: Legends, érkezik a Rivals frissítés

A Ghost of Tsushimához tartozó Legends kiegészítő hozta be az online örömöket a Sucker Punch játékába, lévén ez volt az a frissítés, miáltal megérkeztek a kooperatív lehetőségek egy egyedi sztori keretein belül.

A fejlesztők azonban most bejelentették, hogy különálló kiadással készülnek a Legends-hez, azonban míg a Ghost of Tsushima tulajdonosainak ez ingyen volt, külön már értelemszerűen fizetni kell érte. 50 eurós árcéduláról szól a fáma, azaz közel 18 ezer forintot kérnek el érte, ezért cserébe pedig élvezhetjük a kétfős kooperatív örömöket, valamint a négy főre szóló túlélő módot.Ezenfelül lerántották a leplet az úgynevezett Rivals módról, ami egy ingyenes update lesz a Ghost of Tsushimához. Ez egy 2v2 alapú móka, viszont erről az alábbi trailer bővebben is árulkodik. Mind az önálló Legends kiadás, mind az újdonsült Rivals szeptember 3-án debütál!