Az Overkill Software úgy szórja ki az extra tartalmakat az Overkill's The Walking Dead videojátékhoz, mintha nem lenne holnap, így máris bejelentették a második évad második részének érkezését.

A kérdéses epizód On The Run címmel még a mai napon megjelenik, a főszerepben egy benzinkút köré felépített új pályával, ahol újabb sztori küldetéseket indíthatunk majd annak érdekében, hogy szembeszálljunk a félelmetes élőhalottakkal.Aki elfelejtette volna, az Overkill's The Walking Dead, ha pedig a letöltés előtt megismerkednél vele, az alábbi trailer egy nagyszerű gyorstalpalót ad hozzá.

Nézd nagyban ezt a videót!