Olyan PS5 koncepció bukkant fel, ami rögtön a klasszikus első PlayStation konzolt juttatta eszünkbe

Bár közel minden kiderült már arról, hogy mit pakolt bele a Sony a PS5-be, azonban a Microsofttal ellentétben ő a dizájn tekintetében még egy kicsikét ködösítenek, így történhetett meg, hogy egy rajongó aktivizálta magát, és egészen nosztalgikus renderképeket alkotott a masinához.





Hangsúlyozandó, hogy a kérdéses fotók csak a képzelet szüleményei, egy rajongó számítógépén születtek valamilyen képszerkesztő programban, azonban dacára mindennek, olyan elképesztően részletes kidolgozást kaptak, hogy öröm ránézni.Ezért is döntöttünk úgy, hogy bemutatjuk nektek a kérdéses képkockát, de az is elég nyomatékos érv volt, hogy a képeken látható eszköz, hiszen a konzol több tekintetben is a legendás első PlayStation-re emlékeztet minket.