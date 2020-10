Olyan minikonzolt ad ki az Atari, amin csak a Pong fut majd

Hogy miért nem tudott megmaradni a konzolpiacon annak idején az Atari? Alighanem nagyszerűen megmagyarázza mindezt a csapat legújabb döntése, egy új minikonzol, a Mini Pong Jr, mely egy olyan masina lesz, amin egyetlen játék fut majd.

Persze nem akármilyen játékról beszélünk, hanem konkrétan az 1972-ben megjelent és egyben legendás Pongról, ami az egyik első videojátékként hatalmas hatást gyakorolt arra, hogy ma Call of Duty-k, FIFÁ-k vagy éppen PUBG-k uralják az ágazatot, az Atari pedig most a UNIS és az Arcade1Up csapatával közösen megpróbálja feltámasztani a legendát.Ez lesz a Mini Pong Jr, mely, így nemcsak egyedül - akár 10 nehézségi szinten -, hanem barátainkkal is tudjuk majd élvezni a legendás retro élményeket a kis LCD kijelzőn, amihez tölthető akkumulátor csatlakozik, de áráról és megjelenési dátumáról még nem hallottunk, azonban az Atari még az idén szeretné kiadni.

