Olyan játékából is kiszedi a Square Enix a Denuvót, amit még fel sem törtek

A Square Enix a hét elején szedte ki a vitatott digitális jogkezelő és csalás elleni Denuvo szoftvert a Nier Replicant, a Rise of the Tomb Raider és a Shadow of the Tomb Raider játékokból.

A Denuvo egy middleware, amelynek célja, hogy megakadályozza az azt tartalmazó játékok engedély nélküli másolását. Bár nem szokatlan, hogy a játékkiadók eltávolítják a szoftvert a megjelenési ablak lejárta után, vagy eltávolítják a régebbi katalógusú játékokból, amelyeket a kalózok már régóta torrenteznek (mint például a korábban említett Tomb Raider-kiadásokat), de az NME megjegyezte, hogy szokatlan, hogy a szoftvert eltávolítjákAz NME szerint a Square Enix vagy az Intel hamarosan megjelenő Alder Lake CPU-jaival való esetleges kompatibilitási problémák, vagy a licenc lejárta miatt áll el a szoftver használatától. Nem ez az első eset, hogy a Square Enix eltávolítja a csalás elleni szoftvert valamelyik nagynevű videojátékából. A Life is Strange: True Colorsből is eltávolította a szoftvert még szeptemberben, mindössze négy nappal a játék megjelenése után.