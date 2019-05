Olyan funkció kerül az Overwatch-ba, amiért már régóta könyörög a játékostábor

Olyan funkciót implementál a Blizzard az Overwatch -ba, ami már régóta képzi a játékosok könyörgéseinek tárgyát, nevezetesen a Replay lehetőség, miáltal visszanézhetjük a játszott mérkőzéseinket.

Jelenleg a tesztszerveren zajlanak a próbák, és, no meg ami hab a tortán, hogy bármelyik játékos szemszögéből megtehetjük ezt. Sőt, belassítások is rendelkezésünkre állnak, FPS és TPS nézet között váltogathatunk, valamint többek között még madártávlatból is szemlélhetjük az eseményeket.Hasonlóan kell elképzelni, mint amit az Overwatch League versenysorozaton látni lehet, így ez egy kiváló eszközként szolgálhat ahhoz, hogy meccseidet áttanulmányozva, a hibáidat megfigyelve válhass jobb játékossá.