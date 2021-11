Olimpiai játékká válhat a League of Legends a Riot Games szerint

League of Legends a jövőben az olimpia hivatalos eseményévé válhat, lévén a fejlesztő Riot Games megerősítette, hogy tárgyalásokat folytatnak az olimpia felelőseivel arról, hogy a mega népszerű MOBA olyan cím legyen, amely részt vehet a világ legnagyobb sporteseményén.

Bár semmi garancia nincs arra, hogy ez valaha is ténylegesen megvalósul, a Riot úgy véli, hogy jó esélye van arra, hogy a címet hamarosan az olimpiára hozza.A Dexertónak egy nemrégiben adott interjúban a Riot Games munkatársai megerősítették, hogy beszéltek az olimpiai bizottsággal arról, hogyAz elmúlt években a kérdéses alkotást az Ázsiai Játékok hivatalos versenyeként ismerték el, ami arra enged következtetni, hogy a Riot szerint egy napon az olimpiára is be lehet majd hajtani. League of Legends olimpiai játékokba való bekerülésének folyamatáról Aletaha elmondta, hogy a Riot egyelőre egyszerűen csak tárgyalásokat folytatott az ötletről.