Olcsóbb perifériák érkezhetnek a Razer műhelyéből

A Razer hosszú évek óta az egyik piacvezető márka a játékosoknak szánt perifériák piacán, az évek alatt pedig egyértelműen prémiumkategóriás gyártóvá váltak, hiszen rengeteg pénztárcabarát riválist kaptak, melyekkel árban nem tudták tartani a versenyt.

Persze sokan mondhatják, hogy a magasabb árért cserébe minőségibb terméket is kapunk, illetve az újdonságokban mind megmutatkozik a Razer többéves tapasztalata is, de ez sokakat nem érdekel, ha az újdonság árban egyszerűen megfizethetetlen számukra. Ezt a jelek szerint a gyártó is észrevette, nemrég pedig a vállalat szingapúri vezetője, Min-Liang Tan nyilatkozott a témával kapcsolatban.Ígérete szerint valami különlegesen dolgoznak a vállalat munkatársai, mely a hardcore Razer rajongóknak nagy örömet fog okozni. Közleményében szerepel a "budget" szó is, vagyis, amivel még több játékost érhet el a márka.Részleteket természetesen még nem közölt, így nem tudni, hogy pontosan mivel állnak majd elő. Sokan egy teljes budget palettában reménykednek, mely tényleg nagyon sok új felhasználót hozhat a gyártó számára.