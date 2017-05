Olcsó házzal bővít a Corsair

A Corasair az elmúlt években több területen is komoly lendületet vett, ám a látványos fejlődést főként a játékosoknak szánt perifériák piacán mutatták fel, a többi klasszikus területen inkább csendben fejlesztgettek.

Nemrég egy új számítógépházat mutattak be, mely a Carbide szériát bővíti majd és több színkombinációt kínál a felhasználóknak. A mid-tower csoportba tartozó SPEC-04-ről van szó, mely a gyártó egyik legolcsóbb háza lesz, hiszen 50 eurós áron kerül piacra.Ennek ellenére a fekete színt akár sárga vagy piros előlappal is meg lehet törni, melynek a vonalvezetése is igencsak szemcsalogató, a belső hardvereket pedig az ablakos oldallapon keresztül mindig meg lehet majd csodálni. Az árban csak egy előlapi, 12 centiméteres LED világítással ellátott ventilátor van benne, de összességében így is jó ajánlatot kaptunk.