Olcsó gamer szettel bővít a Genius

A Genius neve sokak számára egyet jelent az olcsó és nem éppen a legjobb minőséget képviselő perifériákkal, legyen szó általános vagy játékosoknak szánt termékekről, ám az elmúlt években azért igyekezett jobb minőségű termékeket is piacra dobni a vállalat.

Persze a legtöbb eladást még mindig az alsóbb szegmensekben érik el, nemrég pedig egy igencsak pénztárcabarát ajánlatot mutattak be. Bejelentették ugyanis a 28 dolláros Genius KMH-200 névre keresztelt csomagot, melyben minden szükséges perifériát megtalál egy kezdő vagy hobbi játékot.A csomagban egy elég egyszerű felépítésű billentyűzet foglalja el a legnagyobb helyet, melynek legfőbb gamer gombjait kiemelték, illetve meg kell említeni a "cseppállóságot" is, vagyis kisebb mennyiségű víz vagy üdítő nem tesz benne kárt. Az egér szintén egy átlagos darab, csak 1000DPI-re képes a szenzora, viszont kétkezes és LED világítást is kapott, míg a headset egy sztereó megoldás állítólag megnövelt basszussal.