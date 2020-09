Olasz operátor érkezik még ma a Call of Duty: Warzone-ba

Újabb operátorral gazdagodik még a mai napon a Call of Duty: Warzone , mely a Call of Duty: Modern Warfare-ral egyetemben egy olasz úriembert állít majd a középpontba, aki Morte név alatt lesz megtalálható az alkotásban.

A dolognak azonban több érdekessége is van! Egyrészt a karakternek egy Olaszországban kifejezetten népszerű rapper, Fabio Rovazzi adta az arcát és a mozgását, akiről elsőre Borat ugrott be nekünk, és bár az olasz különleges erőket képviseli majd, valójában azonban úgy fog kinézni, mint egy elrontott cowboy.Rovazzi egyébiránt hatalmas megtiszteltetésnek vette a felkérést, hiszen elmondása szerint mindig is titkos, ugyanakkor lehetetlen álma volt, hogy egyszer bekerülhessen a Call of Duty karakterei közé, ezáltal szerinte nincsenek szavak, melyek elmondhatnák, mennyire izgatott, hogy most a hangja és a megjelenése is egy operátoré lesz.

