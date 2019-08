A Frozenbyte csapata napra pontos megjelenési dátumot kürtölt világgá a Trine 4: The Nightmare Prince kapcsán, így biztosak lehetünk benne, hogy az utóbbi évek egyik, ha nem a legjobb csapatos platformerének folytatására még az idén lecsaphatunk.

Merthogy, méghozzá a Modus Games kiadásában, akik ekkor hozzák majd el a Trine: Ultimate Collection című gyűjteményt is, mely a sorozat mind a négy tagját felvonultatja. Trine 4: The Nightmare Prince a megjelenési dátum örömére egy rendkívül látványos trailert is kapott, melyen gameplay felvételek társaságában ismerkedhetünk az alkotás összes sajátosságával.

Nézd nagyban ezt a videót!