Októberre csúszott a The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III megjelenése

A NIS America korábban szeptember végére esedékes megjelenési dátumot jelentett be a The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III kapcsán, azonban néhány órával ezelőtt a kiadó jelezte, hogy végül mégsem tudják tartani ezt az időpontot.

Túl nagy csúszásra azonban senki se számítson, a csapat ugyanis elmondta, hogy már kitűzték az új dátumot, aminek megfelelőenmajd a The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III érkezésére, méghozzá a PS4 exkluzivitásában.Amennyiben fogalmad sincs, hogy mi fán terem az egyébként legendás titulussal rendelkező JRPG-sorozat aktuális epizódja, előkotortunk nektek róla egy korábbi kedvcsinálót, mely alaposan megválaszolja helyettünk ezt a kérdést.

