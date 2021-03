Októberre csúszott a Back 4 Blood megjelenése

A Turtle Rock által hegesztett Back 4 Blood nem véletlenül annyira várós, hiszen a Left 4 Dead-széria alkotói kvázi a franchise nem hivatalos harmadik részét hozzák el friss művükkel, ellenben most jött a hír, hogy halasztják a premiert.

Eredetileg úgy szólt a fáma, hogy már a nyári szezon elején pörgethetjük a négyfős kooperatív mókát, ennek ellenére most a Turtle Rock bejelentette, hogy mivel több időre van szükségük a fejlesztés befejezéséhez, ígyEnnek ellenére a közleményben azt is elhintették, hogy idén nyáron, még jóval a megjelenés előtt várható egy nyílt béta, ami során boldog-boldogtalan kipróbálhatja a Back 4 Blood ot, és ezáltal a fejlesztők is javítgathatják a produktumot a visszajelzések alapján.