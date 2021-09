Októberben robog be a Crysis Remastered Trilogy

Hivatalos megjelenési dátumot kapott a Crysis Remastered Trilogy , mely PC-n, Xbox One-on, PS4-en, Xbox Series S / X-en, PS5-ön, valamint Nintendo Switch-en készül nagyot gurítani az eredeti három játékkal.

A Crysis, a Crysis 2 és a Crysis 3 remasterelt verziója kerül be a pakkba - legalábbis ezen címek egyjátékos kampánya, a multiplayer kimarad. A második és harmadik rész külön-külön is megvásárolható lesz, ha netán nem szeretnénk a teljes csomagra beruházniNext-gen konzolokon a felbontás 1080p és 4K között mozog, stabil 60 FPS mellett. Emellett a grafikát szépen kipofozzák, hogy egy modernebb köntöst kapjon a komplett élmény, de minderről az alábbi videó is meggyőzhet titeket:

