Októberben nyugaton is megjelenik a Monkey King: Hero is Back

A THQ Nordic bejelentette, hogy a Sony Interactive Entertainment és az Oasis Games közbenjárásával kiszakítja az ázsiai exkluzivitásból a Monkey King: Hero is Back című videojátékot, mely október 17-én PC-re és PS4-re is megjelenhet felénk.

A majomkirály kalandjait elmesélő alkotás ráadásul rögtön két változatban érkezik, így a standard kiadás mellett jön egy speciális Hero Edition, ami az alapjáték mellett a Season Pass-t is tartalmazza majd, benne két extra DLC-vel - melyek a történetet bővítik -, de speciális tárgyak és kosztümök egyaránt találhatók lesznek a csomagban a főhős számára.Aki nem tudná, a Monkey King: Hero is Back a hasonló címmel még 2015-ben megjelent, a főszerepben egy Liuer nevű fiatal fiúval, aki Sun Wukong, a majomkirály oldalán elképesztő kalandokra indul, a hack and slash akciójátékokra jellemző élmények társaságában.

