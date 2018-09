Októberben konzolokra is megjelenik a Bendy and the Ink Machine című horrorkaland

A Maximum Games és a Rooster Teeth Games bejelentették, hogy terveik szerint még idén ősszel konzolokra is elhozzák a PC-n már nagy sikert aratott Bendy and the Ink Machine című horrorkalandot.

A Cuphead nyomdokain haladva a harmincas évek Disney rajzfilmjeinek megjelenésére építő Bendy and the Ink Machine várhatóan, de pontosabb részleteket egyelőre még nem kaptunk, ám az biztos, hogy ezekre a platformokra is epizodikus formában roboghat majd be az inkább humoros, mint félelmetes alkotás, csak éppen nem kell ezekre a részekre heteket, olykor hónapokat várnunk.A kalandjátékok legszebb hagyományaiból építkező Bendy and the Ink Machine egyébiránt emlékezetes szereplőkkel, egy nagyon szuper sztorival, valamint fejtörőkkel is megfűszerezte a zseniálisan egyedi megjelenését, így mindenképpen érdemes lesz vetni rá egy pillantást a premierkor.