Októberben jön egy kazal újdonság a Sekiro: Shadows Die Twice-ba

Jócskán előre jelentettek be a FromSoftware srácai egy vadonatúj frissítést a Sekiro: Shadows Die Twice -hoz, mert bár csak októberben fog berobogni, de már most közölték , hogy az alkotás rajongói mire számíthatnak a kérdéses őszi hónapban.

Élből jön a Reflection of Strength módozat, aminek keretein belül megütközhetünk a különféle bossokkal, ez pedig tökéletes gyakorlás lesz az igazi megmérettetésre, a Gauntlet of Strength-re, ahol a főellenségek egymás utáni végigverése lesz a cél. Ha meghalunk, visszakerülünk az elejére.Jön továbbá a Remnants feature, amivel. Lehet értékelni is majd a különféle videókat, és akiknél különösen jó a visszajelzés, azok ingyen HP visszatöltéssel gazdagodnak.Végül, de nem utolsó sorban, új hacukák is jönnek. Kettőt a Gauntletekben lehet kioldani, a harmadikat pedig a sztori végigjátszásával nyithatjuk meg. Az update totál ingyenes lesz.