Októberben jön a The Missing, a Deadly Premonition alkotójának új játéka

Hamarosan új játékkal kedveskedik majd rajongóinak Hidetaka Suehiro, vagy ismertebb nevén Swery65, aki a Deadly Premonition vagy a Dark Dreams Don't Die után hamarosan egy újabb őrült kalandot tesz le elénk az asztalra.

Kiderült ugyanis, hogy a The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories október 11-én jelenik majd meg PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is, méghozzá egy oldalnézetes élményként, mely mind a küllem, mind a történetmesélés, mind a különös ötletek tekintetében párhuzamba állítható Swery korábbi munkáival.A The Missing egyébiránt egy olyan platformer lesz, melyben az ügyességi elemek a túléléssel keverednek majd, ezáltal egy. Nézzétek csak:

